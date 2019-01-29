Otomobil İş Yerine Girdi
1 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin iş yerinin vitrinini kırıp içeri girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde bir otomobilin iş yerinin vitrinini kırıp içeri girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:02 Kaynak: AA
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