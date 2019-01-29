Son Dakika Haberleri: Otomobil İş Yerine Girdi

Otomobil İş Yerine Girdi

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin iş yerinin vitrinini kırıp içeri girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin iş yerinin vitrinini kırıp içeri girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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