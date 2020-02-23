Otomobil iş yerine girdi; sürücü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil iş yerine girdi; sürücü öldü - Son Dakika

Otomobil iş yerine girdi; sürücü öldü

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerine giren otomobilin sürücüsü Yavuz Yılmaz (53) yaşamını yitirdi.

Otomobil iş yerine girdi; sürücü öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerine giren otomobilin sürücüsü Yavuz Yılmaz (53) yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi istikametinden gelen Yavuz Yılmaz yönetimindeki 07 TT 132 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, caddede bulunan Ali Ay'ın bisiklet tamir atölyesine girdi. İş yerinin kepenginin parçalandığı kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada ağır yaralanan Yavuz Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı tahmin edilen Yavuz Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada kaza, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Yavuz Yılmaz'ın kullandığı otomobilin, hızla gelerek iş yerine çarptığı görüldü.


Yavuz Yılmaz, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: Şaka sandım
"Sıfır" diye aldığı otomobilde hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı İsrail askerleri, öldürdükleri filistinliyi buldozerle sürükledi Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil iş yerine girdi; sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]