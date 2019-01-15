Son Dakika Haberleri: Otomobil İş Yerinin Vitrinine Girdi

Otomobil İş Yerinin Vitrinine Girdi

33 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil bir iş yerinin vitrinine girdi.

Otomobil İş Yerinin Vitrinine Girdi, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil bir iş yerinin vitrinine girdi.

Tabakhane Mahallesi, Güven Sokak'ta, gece saatlerinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EM 4775 plakalı otomobil ile H.K'nın kullandığı 55 ABH 631 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan 55 ABH 631 plakalı otomobil, unlu mamül satışı yapılan iş yerinin vitrinine girdi.

İş yerlerinin kapalı olduğu bir saatte meydana gelen kazada maddi hasar oluştu. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Bafra, Samsun, Güncel
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