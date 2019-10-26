Son Dakika Haberleri: Otomobil işçi servisine çarptı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil işçi servisine çarptı: 6 yaralı

Otomobil işçi servisine çarptı: 6 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobil işçi servisine çarptı: 6 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Akyazı ilçesi Kızılcıkorman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hendek istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, tali yoldan çıkarak karayolunda karşı yöne geçen işçi servisine çarptı. Çarpışma sonucu iki araçta toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Sakarya, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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