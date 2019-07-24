Son Dakika Haberleri: Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı

1 saat önce

AKSARAY'da otomobilin, ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı, System.String[]
AKSARAY'da otomobilin, ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, bugün Aksaray- Konya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Aziz Kara (15), yönetimindeki plakasız motosikletle kavşakta kırmızı ışıkta bir süre bekledi. Ardından ışık ihlali yapıp motosikletiyle hareket etmesi üzerine Sezer Yılmaz (28) yönetimindeki 38 TV 384 plakalı otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Yılmaz, eşi Tuğba Yılmaz (25) ile çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp yere düşen ve başında kask bulunmayan Aziz Kara ile kardeşi Metin Kara (12) yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray  Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.


Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var Son dakika! Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı Boris Johnson: Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf Kripto para uzmanına cinayet gözaltısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 22:14:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]