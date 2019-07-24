Son Dakika Haberleri: Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı; KAZA ANI KAMERADA
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Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı; KAZA ANI KAMERADA

1 saat önce

Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı; KAZA ANI KAMERADAAKSARAY'da otomobilin, ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı; KAZA ANI KAMERADA
AKSARAY'da otomobilin, ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, bugün Aksaray- Konya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Aziz Kara (15), yönetimindeki plakasız motosikletle kavşakta kırmızı ışıkta bir süre bekledi. Ardından ışık ihlali yapıp motosikletiyle hareket etmesi üzerine Sezer Yılmaz (28) yönetimindeki 38 TV 384 plakalı otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Yılmaz, eşi Tuğba Yılmaz (25) ile çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp yere düşen başında kask bulunmayan Aziz Kara ve kardeşi Metin Kara (12) yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı; KAZA ANI KAMERADA
Aksaray, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:59 Kaynak: DHA
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