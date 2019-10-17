Son Dakika Haberleri: Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı
Son Dakika Güncel Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı

Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı

55 dakika önce

BOLU'da refüjdeki ışıklı tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı, System.String[]

BOLU'da refüjdeki ışıklı tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Bolu kesiminde meydana geldi. Düzce'den Bolu'ya dönen Osman Öztürk (78) yönetimindeki 14 DM 858 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı. Kazada yaralanan Osman Öztürk, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. İlk müdahalesi yapılan Osman Öztürk, İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant kavşağından Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kazanın ardından devrilen tabela ve aracın kaldırılmasının ardından yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan karayolu ulaşıma açıldı.


İstanbul, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:06 Kaynak: DHA
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