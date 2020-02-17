Otomobil, ışıkta bekleyen çekiciye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Denizli- Aydın karayolu üzerinde bir kavşakta yer alan trafik ışıklarında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne giden Hüseyin Çağlayan'ın (24) yönetimindeki 09 SG 266 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Ali K. yönetimindeki 27 V 3802 plakalı çekiciye çarptı. Otomobil sürücüsü Çağlayan ile yanındaki Mevlüde Kübra Uymaz (24), kazada yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.