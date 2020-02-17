Otomobil, ışıkta bekleyen çekiciye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, ışıkta bekleyen çekiciye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil, ışıkta bekleyen çekiciye çarptı: 2 yaralı

7 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil, ışıkta bekleyen çekiciye çarptı: 2 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Denizli- Aydın karayolu üzerinde bir kavşakta yer alan trafik ışıklarında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne giden Hüseyin Çağlayan'ın (24) yönetimindeki 09 SG 266 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Ali K. yönetimindeki 27 V 3802 plakalı çekiciye çarptı. Otomobil sürücüsü Çağlayan ile yanındaki Mevlüde Kübra Uymaz (24), kazada yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Nazilli, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
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