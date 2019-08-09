Son Dakika Haberleri: Otomobil ışıkta bekleyen kamyonun altına girdi: 4 yaralı
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Otomobil ışıkta bekleyen kamyonun altına girdi: 4 yaralı

52 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen kamyonun altına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil ışıkta bekleyen kamyonun altına girdi: 4 yaralı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen kamyonun altına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alican Ar idaresindeki 34 ZU 4426 plakalı otomobil, Karacabey-Bursa kara yolunun Bakırköy Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Yavuz'un kullandığı 16 DC 264 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren aracın büyük bölümü ezildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
İbrahim Yavuz, Karacabey, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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