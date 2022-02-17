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Otomobil İskele sahasında çamura saplandı - Son Dakika

Otomobil İskele sahasında çamura saplandı

17.02.2022 19:42
Otomobil İskele sahasında çamura saplandı

Malatya'da Feribot İskelesi sahasında araçları çamura saplanan ailenin imdadına jandarma yetişti.

Malatya'da Feribot İskelesi sahasında araçları çamura saplanan ailenin imdadına jandarma yetişti.

Olay, Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Ç. ailesiyle birlikte 34 BZ 8586 plakalı otomobille Atabey Feribot İskelesi sahil bandında ilerlerken araç çamura saplandı. Manevra kabiliyetini kaybeden aracı bulunduğu yerden çıkaramayan araç sürücüsü, bölgede devriye atan jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin yardım talebine kayıtsız kalmayan jandarma ekipleri bölgeye getirilen traktör ile çamura saplanan aracı bulunduğu yerden çıkartırken, aile jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

Otomobil İskele sahasında çamura saplandı
Otomobil İskele sahasında çamura saplandı
Otomobil İskele sahasında çamura saplandı

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Feribot İskelesi, Jandarma, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil İskele sahasında çamura saplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil İskele sahasında çamura saplandı - Son Dakika
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