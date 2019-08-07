Son Dakika Haberleri: Otomobil, istasyondan benzin alan kamyonete çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil, istasyondan benzin alan kamyonete çarptı: 1 yaralı

23 dakika önce

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden bir otomobil, akaryakıt istasyonundan benzin alan kamyonun altına girdi.

Otomobil, istasyondan benzin alan kamyonete çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden bir otomobil, akaryakıt istasyonundan benzin alan kamyonun altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Söğütlü ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunda benzin almakta olan S.Y. idaresindeki 54 KR 568 plakalı tavuk yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Sakarya, Söğütlü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal olmaktan çıkıyor Maaşını alamadı, restoranı yaktı Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:00:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, istasyondan benzin alan kamyonete çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]