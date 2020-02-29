Otomobil istinat duvarına çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil istinat duvarına çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolundaki Osmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e giden Nevzat Nar (60) yönetimindeki 06 AN 7588 plakalı otomobil, virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada, araçtaki Gülünaz Nar (58), Mert Şenol (8) ve Pelin Şenol (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:35 Kaynak: DHA
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