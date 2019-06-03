Otomobil istinat duvarına çarptı
10 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde otomobilin istinat duvarına çarptı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:14 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesi Gaziantep
karayolu üzerinde otomobilin istinat duvarına çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya
istikametine giden İbrahim Yağmurtaşan idaresindeki 33 DCY 02 plakalı otomobil, sürücüsünün Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun
köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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