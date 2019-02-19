Son Dakika Haberleri: Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

33 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Habib Kaya'nın (53) kullandığı 34 GU 3797 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Kızlar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Naile Kaya (47) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA

Adıyaman, Şanlıurfa, Güncel
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