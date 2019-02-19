Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 2 Yaralı
33 dakika önce
Şanlıurfa'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Habib Kaya'nın (53) kullandığı 34 GU 3797 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman
kara yolunun Kızlar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Naile Kaya (47) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA
Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu
Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu
Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
CHP Seçim Otobüsü, Tanzim Çadırı Önünde Barış Manço'nun "Domates, Biber, Patlıcan" Şarkısını Çaldı