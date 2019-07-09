Son Dakika Haberleri: Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

29 dakika önce

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı.

Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 yaralı, System.String[]
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Samsun yönüne giden Kamil Genç yönetimindeki 34 UM 665 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerleri aşıp, istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki Havva Genç (57) ile Tuba (38) ve Nil İlhan (6) yaralandı, sürücü Hamil Genç ise yara almadan kurtuldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:32 Kaynak: DHA
Kastamonu, Tosya, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksiye aldığı 17 yaşındaki kıza istismarda bulunan taksici tutuklandı ABD'de kaybolan genç kızın cesedi, bir çöp poşetinde parçalanmış şekilde bulundu Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar, yeni tv kanalının sinyalini verdi! Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanabiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:02:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]