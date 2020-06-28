Otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Volkan ile eşi Tuğçe (21), çocukları Mert (3) ve Metehan Keskinkılınç (1) yaralandı.

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