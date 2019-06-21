Son Dakika Haberleri: Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)
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Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

59 dakika önce

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜKarabük'te, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada, yaşamını yitirdiği belirtilen Melek Benli, götürüldüğü hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek kalp masajıyla hayata döndürüldü (2), System.String[]

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Karabük'te, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada, yaşamını yitirdiği belirtilen Melek Benli, götürüldüğü hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hemen ameliyata alınan Benli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:06 Kaynak: DHA
Karabük, Güncel
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