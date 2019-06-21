Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)
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KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜKarabük'te, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada, yaşamını yitirdiği belirtilen Melek Benli, götürüldüğü hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:06 Kaynak: DHA
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Karabük'te, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada, yaşamını yitirdiği belirtilen Melek Benli, götürüldüğü hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hemen ameliyata alınan Benli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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