Otomobil İstinat Duvarına Çartı: Baba ve Oğlu Yaralı
42 dakika önce
ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.
ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Zonguldak- Ankara
Karayolu'nun 18'nci kilometresinde meydana geldi. Çaycuma
istikametine gitmekte olan Emrullah Yiğit yönetimindeki 06 U 9089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Emrullah Yiğit ile oğlu Tarık Yiğit yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:40 Kaynak: DHA
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