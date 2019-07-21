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Otomobil istinat duvarından düştü

33 dakika önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Hisar Mahallesi Domaniç- Tavşanlı yolunda meydana geldi. Rıdvan Atay yönetimindeki 43 HA 454 plakalı otomobil, otoparktan çıkarken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Kazada, sürücü Atay yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Rıdvan Atay, ambulansla Domaniç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Atay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Tavşanlı, Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:40 Kaynak: DHA
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