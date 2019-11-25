Otomobil istinat duvarını yıkıp bahçeye girdi

Denizli'de otomobil, bir binanın istinat duvarını yıkıp bahçesine girdi. Kaza sonrası polis sürücünün alkollü olduğunu belirledi.



Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi 212. Sokak'ta meydana geldi. Adnan E. idaresindeki 35 VD 019 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın istinat duvarını yıkarak bahçeye girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Adnan E.'nin 148 promil alkollü olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan sürücü karakola götürülürken, otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza esnasında bahçenin ve kaldırımın boş olması olası bir felaketin önüne geçti.



Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ