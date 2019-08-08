Otomobil işyerine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Ardahan'ın Göle ilçesinde otomobilin şarküteri dükkanına girmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Ardahan Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:57 Kaynak: AA
'ın Göle
ilçesinde otomobilin şarküteri dükkanına girmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Aşçı idaresindeki 34 BYF 405 plakalı araç, Salimbey Mahallesi Oltu
Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak şarküteri dükkanına çarptı.
Vitrini kırarak işyerine giren aracın çarpması sonucu dükkan sahibi Yavuz Maden
olay yerinde hayatını kaybetti. Maden'in cenazesi Göle Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Yaralanan sürücü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Araç
ise inceleme sonrası çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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