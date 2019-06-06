Son Dakika Haberleri: Otomobil kahveye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (3)
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Otomobil kahveye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (3)

1 saat önce

SÜRÜCÜ KURTARILAMADIBursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, kahveye çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü Mensur Uğur (84), İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma...

Otomobil kahveye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (3), System.String[]

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, kahveye çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü Mensur Uğur (84), İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uğur, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 

 


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:52 Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, Devlet Hastanesi, Güncel
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