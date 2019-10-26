Son Dakika Haberleri: Otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı

Otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı

51 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Bayram Tekneci idaresindeki 48 AAK 974 plakalı otomobil, Muğla- Fethiye kara yolu Kızılyaka mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ile kızı Gönül ve oğlu Hasan Tekneci yaralandı.

Ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı

Fethiye, Muğla, Ula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:55 Kaynak: AA
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