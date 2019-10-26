Otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı
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Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:55 Kaynak: AA
Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Bayram Tekneci idaresindeki 48 AAK 974 plakalı otomobil, Muğla- Fethiye kara yolu Kızılyaka mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ile kızı Gönül ve oğlu Hasan Tekneci yaralandı.
Ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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