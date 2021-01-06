Otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı
Son Güncelleme: 06.01.2021 02:01

ADANA'da kontrolden çıkıp, kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü Celal Can Y., hafif şekilde yaralandı.

ADANA'da kontrolden çıkıp, kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü Celal Can Y., hafif şekilde yaralandı. Kazanın şokuyla baygınlık geçiren sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Celal Can Y. yönetimindeki 01 FCV 93 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptı. Yaklaşık 30 metre kaldırım üzerinde gittikten sonra duran otomobili gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşlarca araçtan çıkartılan Celal Can Y.'nin yüzüne aldığı darbe ile hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Kazanın şokuyla baygınlık geçiren sürücü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Celal Can Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
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