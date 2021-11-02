Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileyi ezdi geçti! Dehşet anları saniye saniye kamerada - Son Dakika

Hüsnü Uğurluel:

Kadınların refleksleri maalesef erkeklere göre daha zayıf. Bu yüzden sınavlarda refleksleri ölçebilecek uygulamalı testlere sokulmalı herkes. Bir motosiklet sürücüsü olarak trafikte ramak kala yaşadığım olayların büyük çoğunluğu kadın sürücülerden kaynaklı oluyor. Yol kontrolleri olmadığı gibi, panik durumlarında kitleniyorlar. Bu basite alınabilecek bir durum değil. Dikkatli olunduğu sürece kimsenin canı yanmaz. Buradaki olayda bir aile yok olabilir, kötürüm kalabilirlerdi.