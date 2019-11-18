Son Dakika Haberleri: Otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı
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Otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı

6 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a (41) çarptı.

Otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı, System.String[]

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a (41) çarptı. Bulut, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Orhangazi ilçesi Siteler bölgesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Tuncer D. (27) yönetimindeki 16 LON 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a çarptı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan Bulut ambulansla  Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Tuncer D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Orhangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:29 Kaynak: DHA
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