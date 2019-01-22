Son Dakika Haberleri: Otomobil Kaldırımda Yürüyenlere Daldı: 3 Yaralı

Otomobil Kaldırımda Yürüyenlere Daldı: 3 Yaralı

1 saat önce

Otomobil kaldırımda yürüyenlere daldı: 3 yaralı Aracın viteslerini karıştıran sürücü kaldırımda yürüyenlere çarptıİZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde, iddialara göre vitesleri karıştıran bir sürücünün, direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen kazada 3...

Otomobil kaldırımda yürüyenlere daldı: 3 yaralı
Aracın viteslerini karıştıran sürücü kaldırımda yürüyenlere çarptı

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde, iddialara göre vitesleri karıştıran bir sürücünün, direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Balçova ilçesindeki bir AVM önünde meydana geldi. İddialara göre ismi öğrenilemeyen bir sürücü, otomobilinin viteslerini karıştırdı. Bu sırada sürücü, panik yapınca aracıyla kaldırıma çıktı ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
3 kazazedenin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kadın sürücü kazanın şokunu bir müddet üzerinden atamadı. Sürücüyü, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

İzmir, Balçova, 3. Sayfa
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