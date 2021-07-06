OTOMOBİL, KALDIRIMDA YÜRÜYENLERE VE DUVARA ÇARPTI: 6 YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, otomobilin önce kaldırımda yürüyen 5 kişiye ardından iş yerinin duvarına çarpmasıyla 1'i bebek, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Mert yönetimindeki 38 ABP 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımda yürüyen 1'i bebek 5 kişiye çarptı ardından yol kenarındaki pastanenin duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü Doğan Mert ile Pınar Dinçer (33), Abdurrahman Dinçer (34), Ali Dinçer (1), Yasemin Çolaklı (34) ve Ayşe Çolaklı (6) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise pastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.