Otomobil Kaldırımdaki Yayalara Çarptı: 3 Yaralı
57 dakika önce
İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
İzmir
'in Balçova
ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Balçova'da bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.
Aracın çarptığı 3 yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza sonrası panik yaşayan sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:13 Kaynak: AA
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