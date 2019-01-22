Son Dakika Haberleri: Otomobil Kaldırımdaki Yayalara Çarptı: 3 Yaralı

Otomobil Kaldırımdaki Yayalara Çarptı: 3 Yaralı

57 dakika önce

İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil Kaldırımdaki Yayalara Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balçova'da bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

Aracın çarptığı 3 yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza sonrası panik yaşayan sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:13 Kaynak: AA

Balçova, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koku Sızıntısını Gaz Kaçağı Sandılar Çeşme'de, Adaylıktan Çekilen Sema Aydın'ın Yerine Gelen Cumhur İttifakı Adayı Belli Oldu

32 Bin Liraya Alıp 200 Bin Liraya Yenilediği Araca, Şimdi Servet İstiyor Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:10:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Kaldırımdaki Yayalara Çarptı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]