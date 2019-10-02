Son Dakika Haberleri: Otomobil kamelyaya çarptı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil kamelyaya çarptı: 3 yaralı

2 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin kamelyaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil kamelyaya çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin kamelyaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 14.15'te Durağan istikametinden Boyabat'a doğru seyir alinde olan Ayşe Şahin'in (45) kullandığı 57 DS 189 plakalı otomobil, Yandak mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kamelyaya çarptı. Kaza esnasında kamelyada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı engellerken araçta bulunan Yunis Şahin (74), Hikmet Uğur (57) ve sürücü Ayşe Şahin yaralandı. Yaralılar Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Boyabat, Durağan, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL
5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı 5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:27:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil kamelyaya çarptı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]