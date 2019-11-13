Son Dakika Haberleri: Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü Kaplama lastiği fırladığı için duran kamyona arkadan hızla gelen otomobil çarptı Kaplama lastiğin fırlaması ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen...

Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü

Kaplama lastiği fırladığı için duran kamyona arkadan hızla gelen otomobil çarptı

Kaplama lastiğin fırlaması ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaza, Manavgat- Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Yılmaz Aytan'ın kullandığı 07 FB 430 plakalı kargo kamyonu seyir halindeyken arka lastiğinin kaplaması düştü. Durumu fark eden kamyonun sürücüsü önce yavaşlayıp ardından durdu. Kamyonun durduğunu fark edemeyen ve aynı istikamette seyir halinde olan Resul Akın'ın kullandığı 38 DP 763 plakalı otomobil hızla kamyonun altına girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen dönen otomobil sürücüsü, sıkıştığı araç içinde hayatını kaybetti.

Sürücü Akın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı. Akın'ın cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü

Manavgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2)
HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2) 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 04:39:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]