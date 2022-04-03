Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı

03.04.2022 22:15
Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Tuncay Ö. yönetimindeki 19 UF 384 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Muhammed B. yönetimindeki 16 AGD 779 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hamza G. araçta sıkıştı. Sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden kurtarırken, yolcu ise Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı

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Otomobil, Sungurlu, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil kamyona arkadan çarptı : 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika
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