Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu geçişinde otomobilin önünde seyreden kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası geçişi Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Arif Uğur yönetimindeki 41 KY 907 plakalı otomobil, aynı yöne giden Fatih Kılıç yönetimindeki 54 YC 861 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan aynı aileden 5 kişiyi yapılan çalışmayla çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücünün eşi Yeşim Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Arif Uğur ile kardeşi Eyüp Uğur ve çocukları Tuna ve Ayşe Uğur, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yeşim Uğur'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından otoyolda trafik yeniden normale döndü.