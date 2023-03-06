Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

06.03.2023 07:47
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa karayolunda otomobilin aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

BALIKESİR- Manisa karayolunda otomobilin aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Balıkesir Manisa karayolunda meydana geldi. Balıkesir'den Manisa istikametine ilerleyen Yaşar Akdağ yönetimindeki 09 AHC 579 plakalı kamyona, aynı yönde seyreden Bekir Şevik idaresindeki 10 AEM 682 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın ardından diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından otomobilde bulunan Hatice Taş (49) ile Hasibe Şevik'in (37) olay yerinde öldüğü belirlendi. Yine otomobilde bulunan Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2), Ebrar Tenekeci (17) ve sürücü Bekir Şevik de yaralandı. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hasibe Şevik ve Hatice Taş'ın cenazeleri de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Balıkesir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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