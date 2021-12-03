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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

03.12.2021 12:31
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin mikser kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin mikser kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesi Şuğul Mahallesi Meslek Lisesi kavşağında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 58 PA 314 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü Kayseri istikametinden gelen Y.E. yönetimindeki 44 ACH 864 plakalı Iveco marka mikser kamyonuna arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada 58 PA 314 plakalı otomobilde bulunan sürücü ile F.E.K., S.D., E.K. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen iki çocuk Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Gürün, Sivas, Fiat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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