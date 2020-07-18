Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşaktan karşı yöne geçen kamyona, arkadan gelen otomobil çarptı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşaktan karşı yöne geçen kamyona, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Yedi Eylül Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara istikametine giden Rakıp Yürek (53) yönetimindeki 45 KH 545 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek için kavşaktan dönen Mehmet Sena Yaşar (54) yönetimindeki 45 ZC 4569 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Rakıp Yürek ve yanında bulunan Öznur Fidan (54) otomobilde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkan Yürek ile itfaiye ekiplerince kurtarılan Öznur Fidan, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyon sürücüsünün ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Turgutlu, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:05 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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