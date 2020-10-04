Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolu 15. kilometresi Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Tayfun D. idaresindeki 68 FR 450 plakalı Seat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kanber Ş. yönetimindeki 68 ABL 421 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yiğithan Şefik T. ile Batuhan Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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