Otomobil, kamyona çarpıp takla attı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, kamyona çarpıp takla attı: 7 yaralı - Son Dakika

Otomobil, kamyona çarpıp takla attı: 7 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpıp takla atması sonucu 7 kişi yaralandı.

Otomobil, kamyona çarpıp takla attı: 7 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpıp takla atması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu (TAG) Yenice çıkışı yakınlarında meydana gelen kazada, Mustafa Akyol'un kullandığı 33 AK 945 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Kadir Havaslı yönetimindeki 80 FV 660 plakalı kamyona yandan çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü Akyol ile yanındaki Fatma Güzel, İbrahim Uysal, Efranur Erensayın, Derya Özal, Kumsal Bade Güzel ve Özlem Ender yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

(Ersoy Yalçın/iİHA)

Mustafa Akyol, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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