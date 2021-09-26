Otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Van'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Hilmi K. yönetimindeki 45 AG 724 plakalı Ford marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı Kadir T. idaresindeki kamyona çarptı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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