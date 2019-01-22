Son Dakika Haberleri: Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (2)

Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (2)

1 saat önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTIManisa'nın Akhisar ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilde sürücü Erdem Selim'in ardından, aynı araçtaki Adem Solak da yaşamını yitirdi.

Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (2), System.String[]
ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilde sürücü Erdem Selim'in ardından, aynı araçtaki Adem Solak da yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıkarken, yaralı Zafer Yıldırım'in tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:20 Kaynak: DHA

Selim, Akhisar, Güncel
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