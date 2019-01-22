Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (2)
1 saat önce
ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTIManisa'nın Akhisar ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilde sürücü Erdem Selim'in ardından, aynı araçtaki Adem Solak da yaşamını yitirdi.
ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilde sürücü Erdem Selim
'in ardından, aynı araçtaki Adem Solak da yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıkarken, yaralı Zafer Yıldırım
'in tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa),
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:20 Kaynak: DHA
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