Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (3)
20 dakika önce
CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLECEKManisa'nın Akhisar ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen sürücü Erdem Selim (38) ile beraberinde bulunan Adem Solak'ın (39) cenazelerinin, morgdaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLECEK Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen sürücü Erdem Selim
(38) ile beraberinde bulunan Adem Solak'ın (39) cenazelerinin, morgdaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Kazada otomobilin arkadan çarptığı kamyonun park halinde olduğu belirlenilirken, hayatını kaybeden Erdem Selim'in inşaat mühendisi olduğu ifade edildi.
Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa),
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:43 Kaynak: DHA
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