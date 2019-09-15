Son Dakika Haberleri: Otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

54 dakika önce

Ankara'da otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cem Duman'ın kullandığı 26 KC 104 plakalı otomobil, Ankara çevre yolu İncek mevkisinde arıza nedeniyle park halinde bulunan Burhan Eken idaresindeki 54 D 0002 kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Seda Duman, Yağız Kaan Duman ve Kıymet Çiler hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Burhan Eken ile otomobil sürücüsü Cem Duman ve Buğlem Güdücü ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı.

Otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Cem Duman, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin "dur" ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
Büyükçekmece D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon... Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya: Senin görevin sorunu çözmek, ne diye gidip oraya oturuyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:58:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]