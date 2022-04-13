Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

13.04.2022 14:02
Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

Çorum'da bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum'da bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Enes G.(26)'in kullandığı 42 KG 737 plakalı otomobil, Toptancılar Sitesi kavşağında trafik ışıklarında duran sürücüsü öğrenilemeyen 34 KM 6404 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile kamyonun altına giren otomobilde bulunan sürücü İsmail Enes G., Ahmet S.(26) ve Ali G.(29), sıkışarak ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Kaza Kırım ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan üç kişinin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ÇORUM

Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

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Otomobil, İtfaiye, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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