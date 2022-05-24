Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

24.05.2022 13:30
Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUKayseri'de, asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerin ve yaralanın kimliği belli oldu.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kayseri'de, asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerin ve yaralanın kimliği belli oldu. Otomobilde yaşamını yitirenlerin sürücü İbrahim Güreşci ile yanında bulunan Sedef Sondaş, Canan Sondaş ve Elif Rabia Çukadaro (15) olduğu; yaralı Galip Sondaş'ın de hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kamyon sürücüsü Abdullah Dumlu, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Beyza AYDOĞDU/ KAYSERİ,


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Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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