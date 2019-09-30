Otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Utku Burak Bozbulut (34) idaresindeki 78 SR 308 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolunun 10. kilometresinde, Osman İpek'in (50) kullandığı 68 BH 785 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Bozbulut ile eşi Neslihan (35), 2 yaşındaki ikiz çocukları Ali Kaan ve Ahsen Ela Bozbulut yaralandı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.