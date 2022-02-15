Üye Girişi
Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 yaralı

15.02.2022 23:13
Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin kamyona ok gibi saplandığı 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin kamyona ok gibi saplandığı 1 kişi ağır yaralandı. Feci kazada otomobil, çarptığı kamyonun arkasında takılı kalarak yaklaşık 64 metre sürüklendi.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Malkara istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 34 VE 1006 plakalı araç, aynı yönde giden F.G. idaresindeki 22 RN 763 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Ok gibi saplandı

Çarpmanın etkisiyle ok gibi kamyonun arkasına saplanan otomobil, olduğu yerden takılı kalarak yaklaşık 64 metre sürüklendi. Sürüklenme esnasında kamyon sürücüsü F.G., kazanın etkisiyle idaresindeki aracı emniyet şeridinde durdurabildi. O sırada otomobilde bulunan kadın sürücü C.A. ise sürüklenen otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaralandı

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bilinci kapalı sürücü C.A.'yı sıkıştığı yerden çıkararak, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Bölgede bulunan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak, kaza sebebiyle yolun trafiğe kapanmaması için araçların geçişini tek şeritten sağladı.

Kamyona takılan otomobili kurtarma çalışması başlatıldı

Kazadan dolayı kırık camların savrulduğu yolda temizlik işlemleri başlatılırken, kamyonuna ok gibi saplanan otomobilin olduğu yerden çekilmesi için çekici çağrıldı. Bu sırada polis ekipleri, kamyonun arkasına takılı kalan aracın daha fazla zarar görmeden kurtarılması için aracın havasını indirmeye çalıştı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500

Şehir Hastanesi, Otomobil, Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:06 Taksim'de yaşanan feci kaza kameralarda! 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı
22:57 Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı!
22:49 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ne teşekkür etti: Kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum
22:38 Efsane futbolcudan futbolseverleri üzen sözler: Kalbim düzgün çalışmıyor
22:32 Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge yaşamını yitirdi
22:32 Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Araştırma Şirketi Başkanı "Birkaç saat önce geldi" diyerek yayınladı
22:07 Şampiyonlar Ligi heyecanı geri döndü! İşte herkesin merak ettiği dev maçlarda ilk 11'ler
21:38 Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı
21:13 Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun
20:36 Son Dakika: Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı! "MİT mensubu haberleri" davası kapsamında tutuklanmışlardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 23:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement