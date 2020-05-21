Otomobil, kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil, kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil, kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil, kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Caddesi Çaybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Hamide K., idaresindeki 20 RS 242 plakalı otomobil yan yoldan caddeye çıkmaya çalışırken Mehmet Ali S., yönetimindeki 16 NVJ 39 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü Hamide K., yaralandı. Yaralı çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın sürücünün olayın şoku ile hayli korkması dikkatlerden kaçmadı. Kazaya karışan otomobil polis ve vatandaşlar tarafından ittirilerek yol kenarına çekilirken, araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi