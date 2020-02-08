OTOMOBİL KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTOMOBİL KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika

OTOMOBİL KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

30 dakika önce

D-100 Karayolu'nda otomobil kamyonete arkadan çarptı.

OTOMOBİL KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - D-100 Karayolu'nda otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet Metrobüs bariyerlerine çarparken, otomobil ise sağdaki bariyerlere vurdu. Kazada, otomobildeki 2 kişi ile kamyonet sürücüsü yaralandı. Otomobildeki yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Bakırköy'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CEJ 359 plakalı otomobil, Atatürk Havalimanı yol ayrımına geldiği sırada aynı yönde ilerleyen Murat İdik'in kullandığı 34 UA 4972 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak Metrobüs bariyerlerine çarpıp ters yöne döndü. Kazaya neden olan otomobil ise sağdaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 2 kişi ile kamyonet sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından otomobildeki 2 yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Murat İdik'i ise ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek araçlarda incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri, yolda ikinci bir kaza yaşanmaması güvenlik önlem aldı. Ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazanın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçlar

Polis ile itfaiye ekiplerinin çalışması

Kamyonet sürücüsü ile röp. (Murat İdik)

Araçların kaldırılması

Genel ve detaylar


D-100 Karayolu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:05 Kaynak: DHA
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