Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

1 saat önce

Bakırköy, Çobançeşme Köprüsü üzerinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

Bakırköy, Çobançeşme Köprüsü üzerinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, 03.45 sularında D-100 Karayolu Bakırköy Çobançeşme Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 CEJ 359 plakalı otomobil, Atatürk Havalimanı ayrımı Çobançeşme Köprüsü üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yöne giden Murat İdik idaresindeki 34 UA 4972 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sağ taraftaki bariyerlere, kamyonet ise savrularak metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi.


Kazada, kamyonet sürücüsü, otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ilk müdahaleye yaparken, polis haber verdi.


Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından otomobildeki yaralıları Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü İdik ise ayakta tedavi edildi.


Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametine trafik tek şeritten sağlandı.


Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından temizlik görevlileri yolda yaptı. Çalışmaların ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

D-100 Karayolu, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:02 Kaynak: İHA
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