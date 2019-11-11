Son Dakika Haberleri: Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

7 saat önce

- Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin Karayolları'na ait kamyonete arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

- Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin Karayolları'na ait kamyonete arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeni Kandıra Yolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 41 EK 741 plakalı otomobil, Karayolları'na ait, H.A. yönetimindeki 16 L 7406 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.B. araç içerisinde sıkışırken, H.A. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından A.B. araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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